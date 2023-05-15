Довбик та Пеглоу - у старті Дніпро-1 на матч з Минаєм

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру УПЛ Минай прийме СК Дніпро-1.
Стартові склади:
Минай: 13.Бандура (кап), 8. Булева, 5.Кравчук, 23.Немчанінов, 33.Гончар, 44.Вітенчук, 32.Петько, 78.Рогозинський, 22.Твердохліб, 77.Вишневський, 4.Чуєв.
Запасні: 94.Паньків, 35.Кемків, 2.Дмитрук, 7.Гечев, 20.Голуб, 76.Шишка, 21.Паламар, 10.Байдал, 26.Коломоєць, 3.Трубочкін.
Дніпро-1: 1.Рибак, 42.Пасіч, 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 10. Пеглоу, 18.Бабенко, 23.Бланко, 8.Піхальонок, 34.Танчик, 7.Довбик.
Запасні: 93.Валеф, 12.Кінарейкін, 44.Матарріта, 26.Каплієнко, 99.Гомес, 14.Федорів, 27.Хайнер, 24.Лучкевич, 22.Рубчинський, 25.Когут, 31.Танковський, 11.Підлепенець.
Початок матчу о 13:00 за київським часом.