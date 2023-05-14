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Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги

Вчора 23:55 1005 0
Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги
#Барселона, #Валенсія, #Вальядолід, #Еспаньйол, #Севілья, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі іспанської Ла-Ліги Валенсія на виїзді переграла Сельту, Ельче переграв Атлетіко,  Вальядолід вдома поступився Севільї, а Еспаньйол програв Барселоні.

Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
34 тур, 14 травня

Сельта - Валенсія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Клюйверт, 1:1 - 60 Сеферович, 1:2 - 88 Марі

Ельче - Атлетіко 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 41 Фідель

Вальядолід - Севілья 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Мір, 0:2 - 79 Гомес, 0:3 - 90+3 Корона

Еспаньйол - Барселона 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Левандовський, 0:2 - 20 Бальде, 0:3 - Левандовський, 0:4 - 53 Кунде, 1:4 - 73 Пуадо, 2:4 - 90+2 Хоселу

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