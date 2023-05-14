Барселона виграла дербі та достроково стала чемпіоном Іспанії: результати матчів 34 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 34 турі іспанської Ла-Ліги Валенсія на виїзді переграла Сельту, Ельче переграв Атлетіко, Вальядолід вдома поступився Севільї, а Еспаньйол програв Барселоні.
Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
34 тур, 14 травня
Сельта - Валенсія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Клюйверт, 1:1 - 60 Сеферович, 1:2 - 88 Марі
Ельче - Атлетіко 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 41 Фідель
Вальядолід - Севілья 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Мір, 0:2 - 79 Гомес, 0:3 - 90+3 Корона
Еспаньйол - Барселона 2:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 11 Левандовський, 0:2 - 20 Бальде, 0:3 - Левандовський, 0:4 - 53 Кунде, 1:4 - 73 Пуадо, 2:4 - 90+2 Хоселу