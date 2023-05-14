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#Верона, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, у межах 35-го туру італійської Серії А відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Італії - Серія А
35 тур, 14 травня

Верона - Торіно 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Влашич

Монца - Наполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Мота, 2:0 - 53 Петанья

Фіорентина - Удінезе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Кастровіллі, 2:0 - 90 Бонавентура

Болонья - Рома 0:0

Ювентус - Кремонезе 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Фаджолі, 2:0 - 79 Бремер

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