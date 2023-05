Миколенко - поза заявкою Евертона на матч з Манчестер Сіті

Евертон вдома зіграє з Манчестер Сіті у матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-Ліги.

Українець Віталій Миколенко залишився поза заявкою "ірисок" на цей поєдинок.

Українець зазнав невеликого пошкодження стегна.

Vitalii Mykolenko misses today's match with a minor thigh strain picked up in training yesterday. #EVEMCI