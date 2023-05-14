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Миколенко - поза заявкою Евертона на матч з Манчестер Сіті

Українець зазнав невеликого пошкодження стегна
Сьогодні 15:17 310 0
Миколенко - поза заявкою Евертона на матч з Манчестер Сіті
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

Евертон вдома зіграє з Манчестер Сіті у матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-Ліги.

Українець Віталій Миколенко залишився поза заявкою "ірисок" на цей поєдинок.

Зображення

Українець зазнав невеликого пошкодження стегна.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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