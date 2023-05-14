Миколенко - поза заявкою Евертона на матч з Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Евертон вдома зіграє з Манчестер Сіті у матчі 36-го туру Англійської Прем'єр-Ліги.
Українець Віталій Миколенко залишився поза заявкою "ірисок" на цей поєдинок.
Українець зазнав невеликого пошкодження стегна.
Vitalii Mykolenko misses today's match with a minor thigh strain picked up in training yesterday. #EVEMCI— Everton (@Everton) May 14, 2023
Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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