Полісся розгромило Кремінь, Оболонь розібралася з Нивою: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 6 турі української Першої ліги відбулося чотири матчі.
Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 14 травня
Група вибування
Чернігів - Буковина 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Ментей, 1:1 - 90+1 Палагнюк
Скорук - Прикарпаття 0:0
Чемпіонська група
Нива Тернопіль - Оболонь 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Груша, 0:2 - 61 Краснопір, 1:2 - 66 Галадей
Вилучення: Гатала 86
Полісся - Кремінь 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 6 Грицук (пен), 2:0 - 22 Янаков, 3:0 - 44 Будківський, 4:0 - 49 Козак, 5:0 - 84 Микитюк
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!