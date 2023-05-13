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Шахтар впевнено переграв Інгулець у 26 турі УПЛ

Чергова поразка Інгульця від гірників
Сьогодні 18:54 158 0
Шахтар впевнено переграв Інгулець у 26 турі УПЛ
#Інгулець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру української Прем’єр-Ліги Шахтар святкував перемогу над Інгульцем.

На цей матч наставник Інгульця Сергій Ковалець вирішив виставити не основний склад команди. Перший тайм матчу команда з Кіровоградщини протрималася, а після перерви Конопля відкрив рахунок. На 81-ій хвилині голкіпер Інгульця Паламарчук порушив правила проти Сікана і отримав червону картку. Згодом захисник Інгульця Павлов зрізав м’яч у сітку власних воріт. Матч завершився з рахунком 2:0. 

В історії протистояння з Шахтарем Інгулець зазнав четвертої поразки у чотирьох матчах (загальний рахунок 1:13).

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 13 травня

Інгулець - Шахтар 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Конопля, 0:2 - 85 Павлов (авт)

Інгулець: Олексій Паламарчук, Євген Запорожець, Олег Осипенко (Максим Мельничук 46), Андрій Коробенко, Артем Сітало (Максим Марусич 68), Олександр Кучеренко, Іван Головкін (Олександр Козак 68), Владислав Р. Сидоренко (Олег Білик 81), Юрій Козиренко (Данило Кравчук 86), Віталій Павлов, Артем Смоляков

Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Тарас Степаненко, Олександр Зубков (Мар'ян Швед 69), Дмитро Криськів (Андрій Тотовицький 74), Кевін Келсі (Данило Сікан 60), Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Юхим Конопля (Гіоргі Гочолейшвілі 60), Ярослав Ракіцький (Богдан Михайліченко 69)

Попередження: Олег Осипенко 23, Артем Бондаренко 90+4

Вилучення: Олексій Паламарчук 78

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