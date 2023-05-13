Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру УПЛ Динамо вдома поступилось Чорноморцю.
Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 13 травня
Динамо Київ - Чорноморець 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Єрмаков, 0:2 - 11 Демченко, 1:2 - 53 Ванат, 2:2 - 55 Буяльський, 2:3 - 71 Демченко
Динамо: Нещерет - Караваєв, Сирота, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 71) - Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78), Беніто (Перріс, 71), Волошин (Царенко, 71), Буяльський - Ванат (Рамірес, 84).
Чорноморець: Паст, Путря, Гучек, Салюк, Політило, Єрмаков, Кузик (Задоя, 88), Хадіда (Штогрін, 46; Гладкий, 80), Бадібанга, Демченко, Алефіренко (Черткоєв, 90+3).
Попереджені: Беніто (22), Дячук (58) - Салюк (76)
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