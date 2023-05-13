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Асист Циганкова не приніс перемогу Жироні: результати матчів 34 туру Ла-Ліги

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Асист Циганкова не приніс перемогу Жироні: результати матчів 34 туру Ла-Ліги
#Жирона, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі іспанської Ла-Ліги Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з командою Реал Сосьєдад.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
34 тур, 13 травня

Реал Сосьєдад - Жирона 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 5 Оярсабаль (пен), 2:0 - 24 Сільва, 2:1 - 37 Коуту, 2:2 - 45+3 Стуані

Українець Віктор Циганков у складі Жирони увесь матч провів на полі. Зробив результативну передачу на Коуту.

Сьогодні, 13 травня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:

17:15. Осасуна - Альмерія

19:30. Вільярреал - Атлетік

22:00. Реал - Хетафе

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