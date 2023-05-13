Асист Циганкова не приніс перемогу Жироні: результати матчів 34 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 34 турі іспанської Ла-Ліги Жирона Віктора Циганкова зіграла внічию з командою Реал Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
34 тур, 13 травня
Реал Сосьєдад - Жирона 2:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 5 Оярсабаль (пен), 2:0 - 24 Сільва, 2:1 - 37 Коуту, 2:2 - 45+3 Стуані
Українець Віктор Циганков у складі Жирони увесь матч провів на полі. Зробив результативну передачу на Коуту.
Сьогодні, 13 травня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще кілька матчів:
17:15. Осасуна - Альмерія
19:30. Вільярреал - Атлетік
22:00. Реал - Хетафе