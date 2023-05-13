Манчестер Юнайтед здолав Вулвергемптон, Челсі не переміг Ноттінгем: результати матчів 36 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Лідс вдома зіграв внічию з Ньюкаслом.
Лідс - Ньюкасл 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Ейлінг, 1:1 - 31 Вілсон (пен), 1:2 - 69 Вілсон (пен), 2:2 - 79 Крістенсен
Астон Вілла - Тоттенгем 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Ремзі, 2:0 - 72 Луїз, 2:1 - 90 Кейн (пен)
Кристал Пелес - Борнмут 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Езе, 2:0 - 58 Езе
Українець Ілля Забарний у складі Борнмута провів увесь матч.
Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Марсьяль, 2:0 - 90+5 Гарначо
Саутгемптон - Фулгем 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Вінісіус, 0:2 - 72 Мітрович
Челсі - Ноттінгем 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Авонії, 1:1 - 51 Стерлінг, 2:1 - 58 Стерлінг, 2:2 - 62 Авонії
Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних Челсі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!