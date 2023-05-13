Головне
Скандальну федерацію позбавили статусу національної
Сьогодні 07:56 2680
Швейцарія знищила Словенію, Франція здолала Австрію: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:27 495
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів
Сьогодні 19:04 16941
Шахтар впевнено переграв Інгулець у 26 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 157
Магучіх встановила найкращий результат сезону у світі
Сьогодні 18:10 430
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 17:49 13714
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Сьогодні 17:43 5577
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем
Сьогодні 16:00 463
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 15:55 1024
Динамо несподівано поступилось Чорноморцю у 26 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 490
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед здолав Вулвергемптон, Челсі не переміг Ноттінгем: результати матчів 36 туру АПЛ

Сьогодні 19:00 374 0
Манчестер Юнайтед здолав Вулвергемптон, Челсі не переміг Ноттінгем: результати матчів 36 туру АПЛ
#Вулвергемптон, #Лідс, #Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем, #Ньюкасл, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Лідс вдома зіграв внічию з Ньюкаслом.

Чемпіонат Англії - АПЛ
36 тур, 13 травня

Лідс - Ньюкасл 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Ейлінг, 1:1 - 31 Вілсон (пен), 1:2 - 69 Вілсон (пен), 2:2 - 79 Крістенсен

Астон Вілла - Тоттенгем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Ремзі, 2:0 - 72 Луїз, 2:1 - 90 Кейн (пен)

Кристал Пелес - Борнмут 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Езе, 2:0 - 58 Езе

Українець Ілля Забарний у складі Борнмута провів увесь матч.

Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Марсьяль, 2:0 - 90+5 Гарначо

Саутгемптон - Фулгем 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Вінісіус, 0:2 - 72 Мітрович

Челсі - Ноттінгем 2:2 (0:1) 

Голи: 0:1 - 13 Авонії, 1:1 - 51 Стерлінг, 2:1 - 58 Стерлінг, 2:2 - 62 Авонії

Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 246697
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів 16941
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 19925 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 45145 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 77013 1
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 18560
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 77013 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9022 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26032
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75770 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46022
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29381