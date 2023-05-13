Динамо несподівано поступилось Чорноморцю у 26 турі УПЛ

Дубль оформив півзахисник Чорноморця Олександр Демченко.

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру УПЛ Динамо вдома поступилось Чорноморцю.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь клубу з Одеси.

Гості шокували киян стартом матчу - вже на 11-ту хвилину гри стараннями Єрмакова та Демченка одесити повели з рахунком 2:0. Динамо змогла зрівняти рахунок на старті другої половини гри, коли відзначився Ванат та Буяльський.

Однак на 71-й хвилині Чорноморець знову вийшов вперед - із-за меж штрафного майданчика потужно пробив Демченко.

Чемпіонат України - УПЛ

26 тур, 13 травня

Динамо Київ - Чорноморець 2:3 (0:2)

Голи:0:1 - 3 Єрмаков, 0:2 - 11 Демченко, 1:2 - 53 Ванат, 2:2 - 55 Буяльський, 2:3 - 71 Демченко

Динамо: Нещерет - Караваєв, Сирота, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 71) - Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78), Беніто (Перріс, 71), Волошин (Царенко, 71), Буяльський - Ванат (Рамірес, 84).

Чорноморець: Паст, Путря, Гучек, Салюк, Політило, Єрмаков, Кузик (Задоя, 88), Хадіда (Штогрін, 46; Гладкий, 80), Бадібанга, Демченко, Алефіренко (Черткоєв, 90+3).

Попереджені: Беніто (22), Дячук (58) - Салюк (76)

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