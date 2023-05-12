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Ексхавбек Зорі перейшов до бразильського клубу

Сілас продовжить кар'єру у команді з однієї із нижчих ліг бразильського футболу
Сьогодні 22:55 168 0
Ексхавбек Зорі перейшов до бразильського клубу
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

26-річний колишній півзахисник Зорі Сілас підписав контракт із бразильським клубом Конкордія, який представляє однойменний муніципалітет зі штату Санта-Катаріна.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Про терміни особистого контракту та умови трансферу не повідомляється.

"Щасливий та мотивований цим новим викликом у моїй кар'єрі. Сподіваюся, що разом із моїми товаришами по команді ми зможемо увійти в історію, вперше вийшовши до бразильської Серії С", - заявив Сілас.

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Допис, поширений Concórdia Atletico Clube (@galodooesteoficial)

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