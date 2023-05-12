Ексхавбек Зорі перейшов до бразильського клубу

26-річний колишній півзахисник Зорі Сілас підписав контракт із бразильським клубом Конкордія, який представляє однойменний муніципалітет зі штату Санта-Катаріна.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Про терміни особистого контракту та умови трансферу не повідомляється.

"Щасливий та мотивований цим новим викликом у моїй кар'єрі. Сподіваюся, що разом із моїми товаришами по команді ми зможемо увійти в історію, вперше вийшовши до бразильської Серії С", - заявив Сілас.