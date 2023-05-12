Шаран: Нашим футболістам пропонують гроші за нечесну гру

Напередодні матчу 26-го туру УПЛ проти Дніпра-1 невідомі люди пропонують футболістам Миная гроші за "злив" матчів.

Про це заявив головний тренер клубу із Закарпаття Володимир Шаран.

"Останнім часом про суддів говорять більше ніж про сам футбол. У понеділок нас чекає важкий матч з серйозним суперником. Хочеться, щоб вболівальники побачили та насолодились саме футболом. Чесним з об’єктивним суддівством. На жаль, на матчі знову не буде системи ВАР. Це погано. У ЗМІ можуть зараз згадати, що Олексій Деревінський працював на нашій грі проти Олександрії, коли суперник забив гол з офсайду. Але то скоріше була помилка бокового ніж головного арбітра. Тому не варто на цьому загострювати увагу.

Я хочу сказати про інше. Вдруге за останні два тижні нашим гравцям дзвонять невідомі люди і пропонують грати нечесно. Дзвінки були напередодні матчу проти Шахтаря, а тепер перед Дніпром-1. Пропонують футболістам гроші за поразку. Ми розуміємо, що це не представники клубів. Судячи з усього, це люди, які заробляють на ставках чи щось таке. Ми не знаємо хто вони, але такі реалії сучасного футболу", - сказав Шаран.