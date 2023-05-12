Про це повідомив тренер Реала Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Андрій Лунін не вийде в основі Реала на найближчий матч Ла-Ліги проти Хетафе (13 травня).

Про це заявив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Куртуа гратиме завтра. Він один із найкращих у світі. Добре грає руками і ногами. Ми знаємо його якості", - сказав Анчелотті.

У нинішньому сезоні на рахунку Луніна 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких він пропустив 13 голів.