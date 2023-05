Український голкіпер Андрій Лунін не вийде в основі Реала на найближчий матч Ла-Ліги проти Хетафе (13 травня).

Про це заявив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

У нинішньому сезоні на рахунку Луніна 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких він пропустив 13 голів.

🚨🎙| Ancelotti: "Courtois will play tomorrow. Vinicius.. we will see if he starts or not."