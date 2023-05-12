Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Андрій Лунін не вийде в основі Реала на найближчий матч Ла-Ліги проти Хетафе (13 травня).
Про це заявив головний тренер Реала Карло Анчелотті.
"Куртуа гратиме завтра. Він один із найкращих у світі. Добре грає руками і ногами. Ми знаємо його якості", - сказав Анчелотті.
У нинішньому сезоні на рахунку Луніна 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких він пропустив 13 голів.
🚨🎙| Ancelotti: "Courtois will play tomorrow. Vinicius.. we will see if he starts or not."— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 12, 2023