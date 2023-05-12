Соболь пропустить найближчі матчі Страсбура через подвійний перелом носа

Едуард Соболь пропустить найближчі матчі клубу

Український захисник Страсбура Едуард Соболь отримав травму носа під час матчу 34-го туру чемпіонату Франції проти Нанта (2:0).

Про це повідомляє L'Equipe.

На 57-й хвилині гри українець у верховому єдиноборстві отримав удар по обличчю ліктем. Після допомоги лікарів він не зміг продовжити гру та був замінений.

У Соболя подвійний перелом носа. Його прооперують на початку наступного тижня.

Футболіст пропустить 10 днів. Він не зіграє з Ніццою та Труа, але має бути готовим до зустрічі з ПСЖ 27 травня. Українець останніх п'яти зустрічах чотири рази виходив у стартовому складі.

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