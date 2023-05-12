Головне
Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України
Вчора 20:11 1936
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 14:00 274850
Збірна Фінляндії зіграє зі США, Канада - з Латвією: розклад матчів ЧС-2023 на 12 травня
Сьогодні 07:40 686
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:05 15208
Суд продовжив відсторонення Павелка
Вчора 21:24 583
Луческу залишиться у Динамо до травня 2024 року
Вчора 21:11 646
Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі
Вчора 18:54 1101 1
Лунін може перейти до Роми
Вчора 17:12 852
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом
Вчора 16:34 2721
Довбик забив 22-й гол у сезоні
Вчора 15:09 711
Прямі трансляції

Соболь пропустить найближчі матчі Страсбура через подвійний перелом носа

Едуард Соболь пропустить найближчі матчі клубу
Сьогодні 13:14 206 0
Соболь пропустить найближчі матчі Страсбура через подвійний перелом носа
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - L'Equipe.

Український захисник Страсбура Едуард Соболь отримав травму носа під час матчу 34-го туру чемпіонату Франції проти Нанта (2:0).

Про це повідомляє L'Equipe.

На 57-й хвилині гри українець у верховому єдиноборстві отримав удар по обличчю ліктем. Після допомоги лікарів він не зміг продовжити гру та був замінений.

У Соболя подвійний перелом носа. Його прооперують на початку наступного тижня.

Футболіст пропустить 10 днів. Він не зіграє з Ніццою та Труа, але має бути готовим до зустрічі з ПСЖ 27 травня.  Українець останніх п'яти зустрічах чотири рази виходив у стартовому складі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом 2721
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 15208
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона 1998
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 274850
Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України 1936
Фінляндія - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Фінляндія - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1605
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10492
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26002
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14180
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20646
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9003 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34343 1