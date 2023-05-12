Ювентус представив нову домашню форму на наступний сезон

Ювентус представив нову домашню форму для наступного сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Основою нової футболки традиційно є чорно-білі смуги. Контрасту додають жовті деталі.

Жовтий колір натхненний деякими легендарними формами з історії клубу і присутній на логотипі, спонсорах і трьох смужках на плечах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Juventus (@juventus)

Дебют нової форми Ювентуса відбудеться у матчі Серії А проти Кремонезе, що відбудеться 14 травня.