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Ювентус представив нову домашню форму

Ювентус представив нову домашню форму на наступний сезон
Сьогодні 14:52 210 0
Ювентус представив нову домашню форму
#Ювентус

Джерело - juventus.com.

Ювентус представив нову домашню форму для наступного сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

Основою нової футболки традиційно є чорно-білі смуги. Контрасту додають жовті деталі.

Жовтий колір натхненний деякими легендарними формами з історії клубу і присутній на логотипі, спонсорах і трьох смужках на плечах.

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Допис, поширений Juventus (@juventus)

Дебют нової форми Ювентуса відбудеться у матчі Серії А проти Кремонезе, що відбудеться 14 травня.

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Допис, поширений Juventus (@juventus)

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