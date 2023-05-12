Джерело - juventus.com.
Ювентус представив нову домашню форму для наступного сезону-2023/24.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
Основою нової футболки традиційно є чорно-білі смуги. Контрасту додають жовті деталі.
Жовтий колір натхненний деякими легендарними формами з історії клубу і присутній на логотипі, спонсорах і трьох смужках на плечах.
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Дебют нової форми Ювентуса відбудеться у матчі Серії А проти Кремонезе, що відбудеться 14 травня.
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