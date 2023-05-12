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Арсенал продовжить контракт із Ремсдейлом

Аарон Ремсдейл отримає новий контракт
Сьогодні 13:30 185 0
Арсенал продовжить контракт із Ремсдейлом
Фото - gettyimages
#Арсенал Лондон, #Аарон Ремсдейл

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Англії Аарон Ремсдейл підпише нову угоду з Арсеналом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Керівництво "канонірів" не підпише новий контракт із 24-річним англійцем цього тижня, проте угода практично готова та усно узгоджена.

Декілька днів займе перевірка та підготовка документів перед офіційним оформленням. Стверджується, що Ремсдейл підпише з Арсеналом контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні англійський голкіпер провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких він пропустив 42 м'ячі та 14 разів відстояв на нуль.

Нагадаємо, Олександр Зінченко травмувався у матчі 35-го туру АПЛ з Ньюкаслом (2:0).

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