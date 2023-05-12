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Ракитич та Матич претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи
Сьогодні 10:48 259 0
Ракитич та Матич претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

УЄФА оприлюднила імена номінантів на титул найкращого гравця перших матчів 1/2 фіналу Ліги Європи.УЄФА оприлюднила імена номінантів на титул найкращого гравця перших матчів 1/2 фіналу Ліги Європи.

На приз претендують півзахисник Севільї Іван Ракитич, захисник Ювентуса Федеріко Гатті, півзахисник Роми Неманья Матич та захисник німецького Баєра Едмонд Тапсоба.

Нагадаємо, у перших матчах 1/2 фіналу Ліги Європи 2022/23 з футболу Рома здолала Баєр, а Ювентус зіграв внічию з Севільєю.

18 травня команди проведуть матчі-відповіді.

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