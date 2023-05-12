Ракитич та Матич претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
УЄФА оприлюднила імена номінантів на титул найкращого гравця перших матчів 1/2 фіналу Ліги Європи.УЄФА оприлюднила імена номінантів на титул найкращого гравця перших матчів 1/2 фіналу Ліги Європи.
На приз претендують півзахисник Севільї Іван Ракитич, захисник Ювентуса Федеріко Гатті, півзахисник Роми Неманья Матич та захисник німецького Баєра Едмонд Тапсоба.
Нагадаємо, у перших матчах 1/2 фіналу Ліги Європи 2022/23 з футболу Рома здолала Баєр, а Ювентус зіграв внічию з Севільєю.
Who impressed you? 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2023
🌟 Federico Gatti
🌟 Ivan Rakitić
🌟 Nemanja Matić
🌟 Edmond Tapsoba@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
18 травня команди проведуть матчі-відповіді.