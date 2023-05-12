Б’єлса узгодив контракт зі збірною Уругваю

Б’єлса досяг усної домовленості зі збірною Уругваю

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський тренер Марсело Б’єлса стане новим головним тренером збірної Уругваю.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

67-річний фахівець та Федерація футболу Уругваю досягли усної домовленості про майбутню співпрацю. Очікується, що контракт буде підписано до ЧС-2026, щоб побудувати довгостроковий проєкт.

"Б’єлса підпише контракт у найближчі дні, нарешті все узгоджено", - підтвердив член уругвайської федерації Хорхе Касалес.

Попереднім місцем роботи Марсело був Лідс. На рівні збірних Б’єлса також раніше працював з Аргентиною та Чилі.

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