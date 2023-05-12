Головне
Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України
Вчора 20:11 1719
Збірна Фінляндії зіграє зі США, Канада - з Латвією: розклад матчів ЧС-2023 на 12 травня
Сьогодні 07:40 377
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:05 15043
Суд продовжив відсторонення Павелка
Вчора 21:24 320
Луческу залишиться у Динамо до травня 2024 року
Вчора 21:11 532
Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі
Вчора 18:54 969 1
Лунін може перейти до Роми
Вчора 17:12 759
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом
Вчора 16:34 2469
Довбик забив 22-й гол у сезоні
Вчора 15:09 653
Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ
Вчора 14:50 951
Прямі трансляції

Б’єлса узгодив контракт зі збірною Уругваю

Б’єлса досяг усної домовленості зі збірною Уругваю
Сьогодні 08:58 180 0
Б’єлса узгодив контракт зі збірною Уругваю
#Марсело Б'єлса

Джерело - Чемпіон.

Аргентинський тренер Марсело Б’єлса стане новим головним тренером збірної Уругваю.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

67-річний фахівець та Федерація футболу Уругваю досягли усної домовленості про майбутню співпрацю. Очікується, що контракт буде підписано до ЧС-2026, щоб побудувати довгостроковий проєкт.

"Б’єлса підпише контракт у найближчі дні, нарешті все узгоджено", - підтвердив член уругвайської федерації Хорхе Касалес.

Попереднім місцем роботи Марсело був Лідс. На рівні збірних Б’єлса також раніше працював з Аргентиною та Чилі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 69981
Фінляндія - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Фінляндія - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1495
Колишній чемпіон світу назвав переможця бою Хейні - Ломаченко Колишній чемпіон світу назвав переможця бою Хейні - Ломаченко 3693
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом 2469
Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України 1719
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 15043
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 274643
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14177
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20645
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29706
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 241881
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 69353