Джерело - isport.ua.
Відразу три топ-команди чемпіонату Англії цікавляться голкіпером Астон Вілли Еміліано Мартінесом.
Про це повідомляє TyC Sports.
30-річний аргентинець може у літнє трансферне вікно змінити клубну прописку. На гравця претендують Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгем.
Чинний контракт гравця із клубом розрахований до липня 2027 року.
У поточному сезоні на рахунку Мартінеса 12 сухих матчів у 33 іграх АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Астон Вілла готова запропонувати контракт вінгеру Реала.