Мартінес на радарі у команд АПЛ

Відразу три топ-команди чемпіонату Англії цікавляться голкіпером Астон Вілли Еміліано Мартінесом.

Про це повідомляє TyC Sports.

30-річний аргентинець може у літнє трансферне вікно змінити клубну прописку. На гравця претендують Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгем.

Чинний контракт гравця із клубом розрахований до липня 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Мартінеса 12 сухих матчів у 33 іграх АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла готова запропонувати контракт вінгеру Реала.