Головне
Зінченко пропустить найближчі матчі збірної України
Вчора 20:11 1241
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:05 14746
Суд продовжив відсторонення Павелка
Вчора 21:24 203
Луческу залишиться у Динамо до травня 2024 року
Вчора 21:11 314
Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі
Вчора 18:54 745 1
Лунін може перейти до Роми
Вчора 17:12 591
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом
Вчора 16:34 2111
Довбик забив 22-й гол у сезоні
Вчора 15:09 559
Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ
Вчора 14:50 855
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Вчора 10:08 69683
Прямі трансляції

Три англійські клуби зацікавилися голкіпером збірної Аргентини

Мартінес на радарі у команд АПЛ
Вчора 23:39 282 0
Три англійські клуби зацікавилися голкіпером збірної Аргентини
Фото Getty Images
#Астон Вілла

Джерело - isport.ua.

Відразу три топ-команди чемпіонату Англії цікавляться голкіпером Астон Вілли Еміліано Мартінесом.

Про це повідомляє TyC Sports.

30-річний аргентинець може у літнє трансферне вікно змінити клубну прописку. На гравця претендують Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгем.

Чинний контракт гравця із клубом розрахований до липня 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Мартінеса 12 сухих матчів у 33 іграх АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла готова запропонувати контракт вінгеру Реала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 13246
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 69683
Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження 11102 1
15 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо 15 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо 6433 2
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 14746
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 8765
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18155
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25930 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21097
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24390
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 69683
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81543 3