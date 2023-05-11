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Збірні України з пляжного футболу дізналися суперників на Євроіграх

Сьогодні 20:25 328 0
Збірні України з пляжного футболу дізналися суперників на Євроіграх

Джерело - УАФ.

Визначилися суперники чоловічої та жіночої збірних України з пляжного футболу у груповому турнірі Європейських ігор-2023.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Чоловіча команда потрапила в компанію до збірних Швейцарії, Італії та Молдови. На жіночу команду України на груповому етапі чекають зустрічі з Іспанією та Італією. По дві найкращі команди з кожної групи отримають путівки до півфіналу.

І чоловічий, і жіночий турніри з пляжного футболу на Європейських іграх 2023 року відбудуться з 27 червня до 1 липня у польському Тарнуві.

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