Лунін може перейти до Роми

У трансфері українця зацікавлений Моурінью

Український голкіпер мадридського футбольного клубу Реал Андрій Лунін може перейти в італійську Рому.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У трансфері українця особисто зацікавлений наставник "жовто-червоних" Жозе Моурінью. Особливий бачить потенціал у Луніні незважаючи на те, що в Андрія мало що виходить у складі "вершкових".

Джерело стверджує, що Реал не має наміру продавати Луніна. Проте Рома може спробувати зробити запит про оренду голкіпера на один сезон, або запропонувати королівському клубу 15 мільйонів євро, що покриє початкові витрати "Реала" на Андрія.

Контракт українського кіпера з Реалом чинний до 30 червня 2024 року.

У поточному сезоні Лунін зіграв 12 поєдинків за "вершкових", пропустив 13 м'ячів і в чотирьох матчах відстояв на нуль.

Раніше стало відомо, що Лунін може зіграти за мадридську команду в найближчому матчі Ла-Ліги.