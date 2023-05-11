Головне
Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ
Сьогодні 14:50 683
Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі
Сьогодні 18:54 201
Лунін може перейти до Роми
Сьогодні 17:12 355
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом
Сьогодні 16:34 1262
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 16:03 14365
Довбик забив 22-й гол у сезоні
Сьогодні 15:09 420
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 10:08 69370
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:37 13053
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:27 3444
Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1037
Прямі трансляції

Лунін може перейти до Роми

У трансфері українця зацікавлений Моурінью
Сьогодні 17:12 355 0
Лунін може перейти до Роми
#Андрій Лунін, #Рома

Джерело - sport.ua.

Український голкіпер мадридського футбольного клубу Реал Андрій Лунін може перейти в італійську Рому.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У трансфері українця особисто зацікавлений наставник "жовто-червоних" Жозе Моурінью. Особливий бачить потенціал у Луніні незважаючи на те, що в Андрія мало що виходить у складі "вершкових".

Джерело стверджує, що Реал не має наміру продавати Луніна. Проте Рома може спробувати зробити запит про оренду голкіпера на один сезон, або запропонувати королівському клубу 15 мільйонів євро, що покриє початкові витрати "Реала" на Андрія.

Контракт українського кіпера з Реалом чинний до 30 червня 2024 року.

У поточному сезоні Лунін зіграв 12 поєдинків за "вершкових", пропустив 13 м'ячів і в чотирьох матчах відстояв на нуль.

Раніше стало відомо, що Лунін може зіграти за мадридську команду в найближчому матчі Ла-Ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 13053
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 69370
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 8476
Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження 10890 1
15 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо 15 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо 6272 2
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 14365
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1463
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 259487 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 75403 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 30364
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 69370
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35526 1