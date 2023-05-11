Селезньов оголосив про завершення кар'єри

Український нападник Євген Селезньов остаточно вирішив повісити бутси на цвях.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Моя Україна – від Донецька до Ужгорода". Ось таку назву і матиме благодійний прощальний матч, який ми організовуємо. Хочу попрощатись з ігровою кар'єрою у колі друзів. Хочу, щоб від гри отримали задоволення глядачі, а головне – щоб від цієї зустрічі користь отримали наші військові.

Українські воїни – наші головні зірки! Зірки не тільки України, а всього цивілізованого світу, який об'єднався, щоб протистояти кривавому загарбнику. Цей матч дійсно прощальний для мене. Але я присвячую його нашим захисницям та захисникам. Якби не вони, не було б футболу, не було б України. Дякую вам, хлопці та дівчата!

Матч відбудеться в Ужгороді на Авангарді. Залишилось менш як місяць. У нас попереду багато роботи. Ми прагнемо провести поєдинок на високому рівні, щоб зібрати серйозну суму для наших військових. Ми залежимо від них, а вони потребують нашої підтримки. Разом – переможемо. Слава Україні, друзі", – написав Селезньов.