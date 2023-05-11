Дніпро-1 - Олександрія: Стартові склади команд

Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 травня, відбудеться перенесений матч 11 туру української Прем’єр-Ліги.

Стартові склади:

Дніпро-1: 1.Рибак, 29.Назаренко, 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 23.Бланко, 18.Бабенко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 7.Довбик.

Запасні: 12.Кінарейкін, 26.Каплієнко, 44.Матарріта, 99.Гомес, 14.Федорів, 42.Пасіч, 27.Хайнер, 24.Лучкевич, 10.Пеглоу, 31.Танковський, 25.Когут, 11.Підлепенець.

Олександрія: 77.Шевченко, 4.Бабогло, 6.Ковалець (кап), 11.Мірошніченко, 14.Сігеєв, 17.Кожушко, 18.Логінов, 22.Скорко, 30.Копина, 37.Рибалка, 91.Михайленко.

Запасні: 79.Єрмаков. 3.Чубатий, 5.Ващенко, 8.Кулаков, 19.Гунічев, 27.Матюшенко, 66.Бондаренко, 73.Кобзар, 95.Мустафаєв.

Матч був перенесений через повітряні тривоги. Гра почнеться з 9.00 хвилини.

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