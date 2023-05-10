Заява була направлена до Офісу президента 20 березня

Джерело - Радіо Свобода.

Експрезидент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією", - написав Богуслаєв

Заява була направлена до Офісу президента 20 березня.

Раніше Національна поліція України повідомила про підозру колишньому президенту ПАТ Мотор Січ В’ячеславу Богуслаєву у сприянні терористичній організації "днр".

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