Джерело - Радіо Свобода.
Експрезидент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією", - написав Богуслаєв
Заява була направлена до Офісу президента 20 березня.
Раніше Національна поліція України повідомила про підозру колишньому президенту ПАТ Мотор Січ В’ячеславу Богуслаєву у сприянні терористичній організації "днр".
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