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Експрезидент Мотор Січі Богуслаєв попросив включити його в список на обмін

Заява була направлена до Офісу президента 20 березня
Сьогодні 22:38 235 0
Експрезидент Мотор Січі Богуслаєв попросив включити його в список на обмін
#В'ячеслав Богуслаєв

Джерело - Радіо Свобода.

Експрезидент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією", - написав Богуслаєв

Заява була направлена до Офісу президента 20 березня.

Раніше Національна поліція України повідомила про підозру колишньому президенту ПАТ Мотор Січ В’ячеславу Богуслаєву у сприянні терористичній організації "днр".

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