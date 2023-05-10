На усіх матчах Шахтаря та Дніпра-1 до кінця сезону буде ВАР

Джерело - Чемпіон.

Система ВАР буде запроваджена на усіх матчах Шахтаря та Дніпра-1 до кінця поточного сезону УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Це рішення було ухвалено на засіданні "Комісії з визначення матчів для застосування системи ВАА (VAR)", яке відбулося ще 5 травня.

Використання ВАР на іграх Дніпра-1 оплачуватиме УАФ.

Що стосується гірників, то клуб надіслав запити на ВАР до УПЛ, отримавши відповідь, що це буде виконано "за умови отримання сплати за послуги з боку Шахтаря та отримання відповідних листів-згоди від клубів-господарів".

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