Арсенал підготував новий контракт для свого лідера

Букайо Сака отримає новий контракт

Вінгер збірної Англії Букайо Сака зовсім скоро може пролонгувати співпрацю з Арсеналом.

Про це повідомляє TalkSport.

Контракт 21-річної зірки з Арсеналом чинний до наступного літа. Проте вже зараз керівництво клубу хоче домовитись про продовження співпраці.

"Каноніри" запропонували Саці 5-річний контракт із зарплатнею у 300 тисяч фунтів на тиждень. Зараз футболіст, до слова, заробляє 70 тисяч за 7 днів. Клуб сподівається, що підписи під новою угодою поставлять вже до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий повернути свого лідера у Німеччину.