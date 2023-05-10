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Арсенал підготував новий контракт для свого лідера

Букайо Сака отримає новий контракт
Сьогодні 15:55 391 0
Арсенал підготував новий контракт для свого лідера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал Лондон, #Букайо Сака

Джерело - football24.ua.

Вінгер збірної Англії Букайо Сака зовсім скоро може пролонгувати співпрацю з Арсеналом.

Про це повідомляє TalkSport.

Контракт 21-річної зірки з Арсеналом чинний до наступного літа. Проте вже зараз керівництво клубу хоче домовитись про продовження співпраці.

"Каноніри" запропонували Саці 5-річний контракт із зарплатнею у 300 тисяч фунтів на тиждень. Зараз футболіст, до слова, заробляє 70 тисяч за 7 днів. Клуб сподівається, що підписи під новою угодою поставлять вже до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий повернути свого лідера у Німеччину.

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