Селезньов анонсував прощальний матч в Ужгороді

Джерело - budynok42.media.
Колишній нападник Шахтаря, Дніпра та збірної України Євген Селезньов проведе прощальний матч.
Про це повідомляє Будинок 42.
Гра відбудеться 6 червня на стадіоні Авангард в Ужгороді. 5 числа на цьому ж стадіоні пройде відкрите тренування. Вказано, що зіграти у цьому матчі запросять зірок футболу різних років: Олега Протасова, Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня, Дарійо Срну, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Гра пройде без участі зірок шоубізнесу.
Матч буде благодійним. Мета - зібрати кошти на автівки для бригад, які працюють на різних напрямках.
Нагадаємо, у березні Селезньов прийняв рішення завершити кар'єру.