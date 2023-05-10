Селезньов анонсував прощальний матч в Ужгороді

Матч відбудеться 5 червня

Колишній нападник Шахтаря, Дніпра та збірної України Євген Селезньов проведе прощальний матч.

Про це повідомляє Будинок 42.

Гра відбудеться 6 червня на стадіоні Авангард в Ужгороді. 5 числа на цьому ж стадіоні пройде відкрите тренування. Вказано, що зіграти у цьому матчі запросять зірок футболу різних років: Олега Протасова, Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня, Дарійо Срну, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Гра пройде без участі зірок шоубізнесу.

Матч буде благодійним. Мета - зібрати кошти на автівки для бригад, які працюють на різних напрямках.

Нагадаємо, у березні Селезньов прийняв рішення завершити кар'єру.