Сака: Сподіваюся, що Манчестер Сіті оступиться

Гравці Арсенала будуть робити все можливе заради перемоги в АПЛ.

Про це розповів вінгер "канонірів" Букайо Сака.

"Ми збираємося боротися до кінця. Звісно, я впевнений у команді, що нам вдасться зберегти цей імпульс. У нас був складний попередній місяць, але після цього ми здобули дві перемоги. Ми збираємося віддати всі сили в трьох останніх матчах і подивимося, що буде в підсумку.

Доля чемпіонства не в наших руках, але ми будемо тиснути на кожному кроці. Сподіваюся, якщо Манчестер Сіті оступиться, ми зможемо скористатися цим. Будемо спостерігати з боку", - сказав Сака.