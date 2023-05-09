ПСЖ бажає підписати Олісе

ПСЖ хоче оформити трансфер вінгера Крістал Пелес Мішеля Олісе.

Про це повідомляє Daily Mail.

Парижани готують пропозицію щодо 21-річного француза та хочуть придбати його у літнє трансферне вікно. Трансфермаркт оцінює гравця у 27 мільйонів євро.

Після відходу Ліонеля Мессі та вірогідності того, що Неймар також піде з команди, ПСЖ хоче купити нових талантів. Одним з варіантів є й Олісе. Клуб також хоче підписати центрального захисника, півзахисника, двох вінгерів та форварда.

У нинішньому сезоні на рахунку Олісе 2 голи та 9 асистів у 37 матчах.