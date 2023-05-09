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ПСЖ бажає підписати Олісе

Сьогодні 22:26 125 0
ПСЖ бажає підписати Олісе
#ПСЖ

Джерело - Tribuna.com.

ПСЖ хоче оформити трансфер вінгера Крістал Пелес Мішеля Олісе.

Про це повідомляє Daily Mail.

Парижани готують пропозицію щодо 21-річного француза та хочуть придбати його у літнє трансферне вікно. Трансфермаркт оцінює гравця у 27 мільйонів євро.

Після відходу Ліонеля Мессі та вірогідності того, що Неймар також піде з команди, ПСЖ хоче купити нових талантів. Одним з варіантів є й Олісе. Клуб також хоче підписати центрального захисника, півзахисника, двох вінгерів та форварда.

У нинішньому сезоні на рахунку Олісе 2 голи та 9 асистів у 37 матчах.

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