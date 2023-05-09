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Реал - Манчестер Сіті: стали відомі стартові склади команд

Лунін залишився на лаві запасних Реала
Сьогодні 20:43 344 0
Реал - Манчестер Сіті: стали відомі стартові склади команд
#Андрій Лунін, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал прийме Манчестер Сіті. Початок матчу о 22:00.

Стали відомі стартові склади команд. Відзначимо, що українець Андрій Лунін залишився на лаві запасних Реала.

Реал: Куртуа, Алаба, Бензема, Вальверде, Жуніор, Камавінга, Карвахаль, Кроос, Модрич, Родріго, Рюдігер

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Діас

Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті: Едерсон, Аканджі, Вокер, Голанд, Гріліш, Гюндоган, Де Брейне, Діаш, Родрі, Сілва, Стоунс

Запасні: Ортега, Карсон, Лапорт, Льюїс, Палмер, Гомес, Філліпс, Марез, Фоден, Альварес

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