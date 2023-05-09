Реал - Манчестер Сіті: стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал прийме Манчестер Сіті. Початок матчу о 22:00.
Стали відомі стартові склади команд. Відзначимо, що українець Андрій Лунін залишився на лаві запасних Реала.
Реал: Куртуа, Алаба, Бензема, Вальверде, Жуніор, Камавінга, Карвахаль, Кроос, Модрич, Родріго, Рюдігер
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Діас
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Манчестер Сіті: Едерсон, Аканджі, Вокер, Голанд, Гріліш, Гюндоган, Де Брейне, Діаш, Родрі, Сілва, Стоунс
Запасні: Ортега, Карсон, Лапорт, Льюїс, Палмер, Гомес, Філліпс, Марез, Фоден, Альварес