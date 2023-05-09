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Булеца та Бражко влітку повернуться у Динамо

Цього сезону хавбеки грають в оренді за Зорю
Сьогодні 20:56 159 0
Булеца та Бражко влітку повернуться у Динамо
#Динамо Київ, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Півзахисники Сергій Булеца та Володимир Бражко влітку повернуться в Динамо. 

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Обидва хавбеки грають за луганську Зорю в оренді до кінця сезону.

Ці футболісти будуть дуже важливими для Динамо наступного сезону. Булеца дуже додав у складі Зорі, а Бражко може бути заміною Сидорчуку.

У поточному сезоні Булеца зіграв у складі Зорі 25 матчів, забив 6 голів і віддав 7 результативних передач. На рахунку Бражка 5 голів та 1 асист у 24 поєдинках за луганський клуб.

Зоря посідає 3-е місце в чемпіонаті України. 14 травня луганці зіграють проти Металіста.

Раніше повідомлялося, що Динамо вирішить долю Бойка, Караваєва і Беніто після сезону.

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