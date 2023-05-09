Булеца та Бражко влітку повернуться у Динамо

Джерело - Чемпіон.
Півзахисники Сергій Булеца та Володимир Бражко влітку повернуться в Динамо.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Обидва хавбеки грають за луганську Зорю в оренді до кінця сезону.
Ці футболісти будуть дуже важливими для Динамо наступного сезону. Булеца дуже додав у складі Зорі, а Бражко може бути заміною Сидорчуку.
У поточному сезоні Булеца зіграв у складі Зорі 25 матчів, забив 6 голів і віддав 7 результативних передач. На рахунку Бражка 5 голів та 1 асист у 24 поєдинках за луганський клуб.
Зоря посідає 3-е місце в чемпіонаті України. 14 травня луганці зіграють проти Металіста.
Раніше повідомлялося, що Динамо вирішить долю Бойка, Караваєва і Беніто після сезону.