Гальярдо може замінити Реброва в Аль-Айні

Контракт українського тренера спливає наприкінці сезону

Колишній головний тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо може замінити Сергія Реброва на посаді наставника Аль-Айна наступного сезону.

Про це повідомляє 433uae2.

47-річний аргентинець є одним із кандидатів на роботу в Аль-Айні. З Рівер Плейт Гальярдо перемагав у чемпіонаті Аргентини (2021 рік) та двічі вигравав Кубок Лібертадорес (2015, 2018).

Ребров вважається пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера збірної України. Фахівець заявляв, що зацікавлений очолити синьо-жовтих. Ребров має намір доопрацювати за чинним контрактом з Аль-Айном до кінця сезону.

Раніше була інформація, що Аль-Айн не продовжуватиме контракт з українським вінгером Андрієм Ярмоленком

Аль-Айн посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ і 26 травня прийме Аль-Батаєх.