Головне
Реал зіграв внічию з Манчестер Сіті в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 189
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:02 12159
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:59 1697
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 22:55 908
Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі
Вчора 19:26 444 1
Ломаченко: Я став іншою людиною, у мене було велике его
Вчора 18:41 1419 1
Циганик: Жоден з лідерів УПЛ не хоче VAR на своїх матчах
Вчора 16:10 454
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 11:23 5638 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Вчора 11:00 38541
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Вчора 07:37 12319
Прямі трансляції

Гальярдо може замінити Реброва в Аль-Айні

Контракт українського тренера спливає наприкінці сезону
Вчора 23:25 202 0
Гальярдо може замінити Реброва в Аль-Айні
#Сергій Ребров

Джерело - sportarena.com.

Колишній головний тренер Рівер Плейт Марсело Гальярдо може замінити Сергія Реброва на посаді наставника Аль-Айна наступного сезону.

Про це повідомляє 433uae2.

47-річний аргентинець є одним із кандидатів на роботу в Аль-Айні. З Рівер Плейт Гальярдо перемагав у чемпіонаті Аргентини (2021 рік) та двічі вигравав Кубок Лібертадорес (2015, 2018).

Ребров вважається пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера збірної України. Фахівець заявляв, що зацікавлений очолити синьо-жовтих. Ребров має намір доопрацювати за чинним контрактом з Аль-Айном до кінця сезону.

Раніше була інформація, що Аль-Айн не продовжуватиме контракт з українським вінгером Андрієм Ярмоленком

Аль-Айн посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ і 26 травня прийме Аль-Батаєх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12319
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5638 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38541
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 5137
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 4470
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 12159
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148530 7
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19861
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35459 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25091
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 111572
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35589