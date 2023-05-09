Головне
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:41 3911
Ястремська впевнено вийшла до основи турніру у Римі
Сьогодні 19:26 290
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:57 11885
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 11:23 5537 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:00 38458
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:53 823
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:37 12277
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 07:15 979
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 615
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Вчора 23:59 1078
Прямі трансляції

Зоря планує викупити Герреро за 500 тисяч євро

Панамський нападник прийшовся до двору у луганській команді
Сьогодні 20:11 284 0
Зоря планує викупити Герреро за 500 тисяч євро
#Зоря

Джерело - sport.ua.

Зоря, ймовірно, скористається опцією викупу, яка була гарантована луганському клубу при оренді у Маккабі з Тель-Авіва 23-річного нападника Едуардо Герреро.

Про це повідомляє Maariv.

Обумовлена сума викупу контракту футболіста становить 500 тисяч євро.

Крім того, Зоря та Маккабі заздалегідь домовилися, що частину економічних прав на гравця ізраїльський клуб залишить за собою, що дозволить йому додатково заробити, якщо луганці зможуть перепродати Герреро.

Якщо Зоря не зможе або не захоче скористатися опцією викупу, то Маккабі планує вимагати у потенційного покупця Герреро більшу, аніж 500 тисяч євро, суму.

До речі Зоря орендувала Герреро в лютому до кінця сезону-2022/23. З того часу у 8 поєдинках УПЛ панамець забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО 9596 2
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12277
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 4991
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 11885
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5537 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38458
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 241742
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 259387 4
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4561
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29289
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6568 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35211 1