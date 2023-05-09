Зоря планує викупити Герреро за 500 тисяч євро

Панамський нападник прийшовся до двору у луганській команді

Зоря, ймовірно, скористається опцією викупу, яка була гарантована луганському клубу при оренді у Маккабі з Тель-Авіва 23-річного нападника Едуардо Герреро.

Про це повідомляє Maariv.

Обумовлена сума викупу контракту футболіста становить 500 тисяч євро.

Крім того, Зоря та Маккабі заздалегідь домовилися, що частину економічних прав на гравця ізраїльський клуб залишить за собою, що дозволить йому додатково заробити, якщо луганці зможуть перепродати Герреро.

Якщо Зоря не зможе або не захоче скористатися опцією викупу, то Маккабі планує вимагати у потенційного покупця Герреро більшу, аніж 500 тисяч євро, суму.

До речі Зоря орендувала Герреро в лютому до кінця сезону-2022/23. З того часу у 8 поєдинках УПЛ панамець забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ.