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Нант звільнив головного тренера

Це десята тренерська відставка в Лізі 1
Сьогодні 19:55 193 0
Нант звільнив головного тренера
#Нант

Джерело - Tribuna.com.

Нант розірвав контракт з головним тренером команди Антуаном Комбуаре за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В історії Ліги 1 лише в сезоні 2004/05 більше клубів (11) змінило своїх тренерів протягом кампанії, ніж у сезоні 2022/23 (10).

За 4 тури до завершення сезону Нант йде на 17-му місці в турнірній таблиці (зона вильоту). Команда не виграє в чемпіонаті Франції протягом 11 матчів (7 поразок та 4 нічиї). В останньому матчі Нант програв Страсбуру.

Виконувачем обов’язків головного тренера став коуч Нанта U-19 П’єр Арістуї. Асистуватиме йому Освальдо Віскаррондо.

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