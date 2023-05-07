Головне
Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією у 25 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 434
Страсбур з Соболем переміг Нант: результати матчів Ліги 1
Сьогодні 17:59 449
СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 348
Металіст здолав Львів у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 272
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:05 718 2
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:00 237
Альварес рішенням суддів переміг Райдера
Сьогодні 08:39 676
Гвоздик здобув дострокову перемогу над Болотніксом
Сьогодні 08:24 1197
Реал переміг Осасуну у фіналі Кубка Іспанії
Сьогодні 08:08 468
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 669
Прямі трансляції

Страсбур з Соболем переміг Нант: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 34 туру Ліги 1
Сьогодні 17:59 449 0
Страсбур з Соболем переміг Нант: результати матчів Ліги 1
#Анже, #Ліон, #Монако, #Нант, #ПСЖ, #Едуард Соболь, #Страсбур, #Труа

Джерело - Чемпіон.

У 34-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
34 тур, 7 травня

Анже - Монако 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Головін, 0:2 - 60 Боаду, 1:2 - 64 Сіма

Аяччо - Тулуза 0:0

Лор’ян - Брест 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Коне, 2:0 - 51 Коне, 2:1 - 69 дель Кастільйо (пен)

Нант - Страсбур 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Діалло (пен), 0:2 - 47 Діарра

Українець Едуард Соболь вийшов у старті і провів на полі 57 хвилин.

Осер - Клермон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Туре, 1:1 - 54 Хауї

Сьогодні, 7 травня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Ліон - Монпельє 

21:45. Труа - ПСЖ

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер 21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер 8319
Гвоздик - Болотнікс: відео нокауту Гвоздик - Болотнікс: відео нокауту 2255
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 2371
Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту 2381
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 10941
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 6681
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25864
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10383
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 68072
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6953
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1410
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17713