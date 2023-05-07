Страсбур з Соболем переміг Нант: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 34-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
34 тур, 7 травня
Анже - Монако 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Головін, 0:2 - 60 Боаду, 1:2 - 64 Сіма
Аяччо - Тулуза 0:0
Лор’ян - Брест 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Коне, 2:0 - 51 Коне, 2:1 - 69 дель Кастільйо (пен)
Нант - Страсбур 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Діалло (пен), 0:2 - 47 Діарра
Українець Едуард Соболь вийшов у старті і провів на полі 57 хвилин.
Осер - Клермон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Туре, 1:1 - 54 Хауї
Сьогодні, 7 травня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:
18:05. Ліон - Монпельє
21:45. Труа - ПСЖ
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