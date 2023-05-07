Страсбур з Соболем переміг Нант: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 34 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У 34-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

34 тур, 7 травня

Анже - Монако 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Головін, 0:2 - 60 Боаду, 1:2 - 64 Сіма

Аяччо - Тулуза 0:0

Лор’ян - Брест 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Коне, 2:0 - 51 Коне, 2:1 - 69 дель Кастільйо (пен)

Нант - Страсбур 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Діалло (пен), 0:2 - 47 Діарра

Українець Едуард Соболь вийшов у старті і провів на полі 57 хвилин.

Осер - Клермон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Туре, 1:1 - 54 Хауї

Сьогодні, 7 травня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Ліон - Монпельє

21:45. Труа - ПСЖ

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