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Ключовий півзахисник Реала місяць грав із болем у стопі

Вальверде сам каже, що хоче грати
Сьогодні 18:56 165 0
Ключовий півзахисник Реала місяць грав із болем у стопі
Фото Getty Images
#Реал Мадрид

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде кілька тижнів грає із травмою стопи. 

Про це повідомляє Cadena SER.

Після фіналу Кубка Іспанії з Осасуною він сказав: "Я мало не помер. Дуже втомився", - сказав Вальверде.

Повідомляється, що Вальверде відчуває біль у стопі, який викликаний високим навантаженням на тлі дуже щільного графіка в останній місяць. Федеріко провів у квітні за Реал 6 матчів по 90 хвилин, при тому, що йому дали відпочити проти Альмерії (4:2) та Вальядоліда (6:0), а також з Вільярреалом (2:3), коли він зіграв лише півгодини.

Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Уругваєць сам обирає матчі, в яких йому необхідно викластися повністю. Йому також періодично пропонують відпочинок, але він сам хоче допомогти команді у вирішальний відрізок сезону.

Цього сезону Вальверде провів за Реал та збірну Уругваю 57 матчів або 4662 хвилини. У 50 поєдинках за Реал півзахисник забив 12 голів і віддав 6 результативних передач.

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