Батько Мессі: Нічого не підписано і не узгоджено

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ще не домовився про контракт із Аль-Хілялем.
Про це заявив батько футболіста Хорхе.
"З жодним клубом немає абсолютно нічого щодо наступного сезону. Все це ми вирішуватимо наприкінці кампанії. Нічого не підписано, не узгоджено і немає ніяких усних домовленостей. Все це лише фейкові новини з використанням імені Лео", - зазначив Хорхе Мессі.
🚨🔴 Jorge Messi official statement.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023
“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.
“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp
Нагадаємо контракт Мессі з ПСЖ закінчується в червні поточного року.