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Батько Мессі: Нічого не підписано і не узгоджено

Хорхе Мессі - про майбутнє свого сина
Сьогодні 18:28 270 0
Батько Мессі: Нічого не підписано і не узгоджено
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ще не домовився про контракт із Аль-Хілялем.

Про це заявив батько футболіста Хорхе.

"З жодним клубом немає абсолютно нічого щодо наступного сезону. Все це ми вирішуватимо наприкінці кампанії. Нічого не підписано, не узгоджено і немає ніяких усних домовленостей. Все це лише фейкові новини з використанням імені Лео", - зазначив Хорхе Мессі.

Нагадаємо контракт Мессі з ПСЖ закінчується в червні поточного року.

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