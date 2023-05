Батько Мессі: Нічого не підписано і не узгоджено

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ще не домовився про контракт із Аль-Хілялем.

Про це заявив батько футболіста Хорхе.

🚨🔴 Jorge Messi official statement.



“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.



“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp