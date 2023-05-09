Батько Мессі: Нічого не підписано і не узгоджено

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі ще не домовився про контракт із Аль-Хілялем.

Про це заявив батько футболіста Хорхе.

"З жодним клубом немає абсолютно нічого щодо наступного сезону. Все це ми вирішуватимо наприкінці кампанії. Нічого не підписано, не узгоджено і немає ніяких усних домовленостей. Все це лише фейкові новини з використанням імені Лео", - зазначив Хорхе Мессі.