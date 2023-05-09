Мессі у наступному сезону буде грати у Саудівській Аравії

Джерело - football.ua.
Ліонель Мессі гратиме в Саудівській Аравії наступного сезону.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
Джерело, яке знайоме з перебігом переговорів, стверджує, що угода закрита. 35-річний футболіст гратиме на Близькому Сході з наступного сезону.
Сума, яку отримуватиме Мессі, джерело назвало як "величезна".
Контракт гравця із ПСЖ закінчується 30 червня цього року.
У поточному сезоні Мессі провів 28 матчів у Лізі 1: на його рахунку 15 голів та 15 результативних передач.
Раніше Мессі повернувся до тренувань з командою в ПСЖ.