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Мессі у наступному сезону буде грати у Саудівській Аравії

Ліонель Мессі влітку покине ПСЖ
Сьогодні 14:45 543 0
Мессі у наступному сезону буде грати у Саудівській Аравії
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Ліонель Мессі гратиме в Саудівській Аравії наступного сезону.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Джерело, яке знайоме з перебігом переговорів, стверджує, що угода закрита. 35-річний футболіст гратиме на Близькому Сході з наступного сезону.

Сума, яку отримуватиме Мессі, джерело назвало як "величезна".

Контракт гравця із ПСЖ закінчується 30 червня цього року. 

У поточному сезоні Мессі провів 28 матчів у Лізі 1: на його рахунку 15 голів та 15 результативних передач.

Раніше Мессі повернувся до тренувань з командою в ПСЖ.

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