Ключовий захисник Сіті не зіграє з Реалом через травму

Джерело - UA-футбол.
Захисник Манчестер Сіті Натан Аке не потрапив у заявку команди на поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це повідомляє Marca.
28-річний фулбек отримав пошкодження у матчі з Лідсом (2:1) 6 травня і не встиг відновитися.
Найчастіше Аке грав ліворуч у обороні, у трійці центральних захисників чи за формації з чотирма фулбеками. Ймовірно, нідерландського фулбека замінить Мануель Аканджі. Швейцарець підміняв Аке, коли той пропускав матчі через травму у квітні.
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Цього сезону Аке став основним лівим захисником у Сіті, він провів за команду Пепа 38 поєдинків і забив 3 голи.
Нагадаємо, що Реал сьогодні прийме вдома Сіті о 22:00.