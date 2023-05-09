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Ключовий захисник Сіті не зіграє з Реалом через травму

Аке отримав ушкодження у матчі з Лідсом
Сьогодні 17:41 215 0
Ключовий захисник Сіті не зіграє з Реалом через травму
Фото Getty Images
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - UA-футбол.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке не потрапив у заявку команди на поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала. 

Про це повідомляє Marca.

28-річний фулбек отримав пошкодження у матчі з Лідсом (2:1) 6 травня і не встиг відновитися.

Найчастіше Аке грав ліворуч у обороні, у трійці центральних захисників чи за формації з чотирма фулбеками. Ймовірно, нідерландського фулбека замінить Мануель Аканджі. Швейцарець підміняв Аке, коли той пропускав матчі через травму у квітні.

Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Цього сезону Аке став основним лівим захисником у Сіті, він провів за команду Пепа 38 поєдинків і забив 3 голи.

Нагадаємо, що Реал сьогодні прийме вдома Сіті о 22:00.

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