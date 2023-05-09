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Циганик: Арбітру матчу Дніпро-1 - Металіст зателефонували і сказали, що дніпряни виграють із певним рахунком

Після цього букмекери зняли ставки на цю гру
Сьогодні 16:55 378 0
Циганик: Арбітру матчу Дніпро-1 - Металіст зателефонували і сказали, що дніпряни виграють із певним рахунком
#Металіст, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем 24-го туру УПЛ Дніпро-1 - Металіст (5:0) арбітру зателефонував невідомий і сказав який буде рахунок.

Про це заявив український коментатор і журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми на YouTube.

"Розповім те, що я знаю. Те, що я ніде не прочитав, але що мені вдалося дізнатися. Перед грою певна невизначена особо зателефонувала арбітру матчу, що конкретно в цьому матчі "Дніпро-1" виграє з певним рахунком. Арбітр цього матчу (Ярослав Козик - прим.) за всіма рекомендаціями УЄФА та УАФ поставив до відома своє безпосереднє керівництво. Керівництво сказало, що такий сигнал є - передали в УЄФА.

УЄФА через усіх своїх людей, які допомагають їм, передали це, не знаю, букмекерам, радарам. І, як наслідок - деякі букмекерські компанії просто зняли ставки на цю гру. Дзвінок було зафіксовано у додатку до рапорту цього матчу. Зараз триває розслідування. Хто телефонував? Ось це питання.

Наскільки я розумію, він назвав тот результат, який не відбувся. І на основі цього було ухвалено таку ось скандальну історію. Я не мав можливості прочитати рапорт - можливо, там вписане ім’я та прізвище людини, яка телефонувала", - сказав Циганик.

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