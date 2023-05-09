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Герту можуть позбавити ліцензії на виступ у Бундеслізі

У клубу великі фінансові проблеми
Сьогодні 16:26 227 0
Герту можуть позбавити ліцензії на виступ у Бундеслізі
#Герта

Джерело - sport.ua.

Берлінська Герта може бути позбавлена ліцензії на виступ у німецькій Бундеслізі. 

Про це повідомляє Sky Germany.

Це пов'язано з фінансовими проблемами клубу. За словами одного з керівників ліги, це найгірший випадок, з яким доводилося стикатися.

Власниками Герти з березня є американська компанія 777 Partners, яка також володіє Дженоа і льєжським Стандардом. Їй належать 78,8% акцій клубу.

Бундесліга зараз вивчає цю угоду, яка, ймовірно, порушила регламент Бундесліги. За правилами, більш ніж 50% акцій клубу мають належати некомерційній громадській організації.

У разі втрати ліцензії від Бундесліги, Герта опуститься одразу в третій дивізіон чемпіонату Німеччини. При цьому, берлінському клубу пониження в класі загрожує і за спортивним принципом: команда йде останньою в турнірній таблиці Бундесліги, за три тури до фінішу відстаючи від рятівного 15-го місця на п'ять очок.

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