Шовковський: Могли перемогти Кривбас і з більшим рахунком

Динамо правильно налаштувалось на матч 25 туру УПЛ проти Кривбаса.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу Олександр Шовковський.

"Ми провели третю гру поспіль на виїзді. Було непросто: дорога, відновлення. Хочу подякувати своїм гравцям за проявлене бажання. Ми розуміли, що усі команди, які очолює Юрій Вернидуб, грають відкрито, агресивно, з великою кількістю боротьби. Тож ми налаштовували своїх футболістів на те, що ми не маємо права програти у мотивації, бажанні, боротьбі та настрої. Вважаю, нам це вдалося.

Після гри ми проведемо аналіз, подивимося на кількість володіння м’ячем, гострих моментів, а також XG. Але вже зараз можу сказати, що наприкінці поєдинку ми могли перемогти і з більшим рахунком. Тому пощастило чи не пощастило ми скажемо після того, як проаналізуємо всю гру і дії кожного гравця, у ланцюгах, тощо. А робити якісь висновки одразу після матчу не варто. Взагалі, везіння потрібно заслужити принаймні бажанням та роботою, навіть, коли гра не складається", - відзначив Шовковський.