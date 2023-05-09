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Шовковський: Могли перемогти Кривбас і з більшим рахунком

Олександр Шовковський прокоментував мінімальну перемогу над Кривбасом
Сьогодні 10:09 376 0
Шовковський: Могли перемогти Кривбас і з більшим рахунком
#Динамо Київ, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо правильно налаштувалось на матч 25 туру УПЛ проти Кривбаса.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера київського клубу Олександр Шовковський.

"Ми провели третю гру поспіль на виїзді. Було непросто: дорога, відновлення. Хочу подякувати своїм гравцям за проявлене бажання. Ми розуміли, що усі команди, які очолює Юрій Вернидуб, грають відкрито, агресивно, з великою кількістю боротьби. Тож ми налаштовували своїх футболістів на те, що ми не маємо права програти у мотивації, бажанні, боротьбі та настрої. Вважаю, нам це вдалося.

Після гри ми проведемо аналіз, подивимося на кількість володіння м’ячем, гострих моментів, а також XG. Але вже зараз можу сказати, що наприкінці поєдинку ми могли перемогти і з більшим рахунком. Тому пощастило чи не пощастило ми скажемо після того, як проаналізуємо всю гру і дії кожного гравця, у ланцюгах, тощо. А робити якісь висновки одразу після матчу не варто. Взагалі, везіння потрібно заслужити принаймні бажанням та роботою, навіть, коли гра не складається", - відзначив Шовковський.

Нагадаємо, Динамо гарантувало участь у єврокубках на наступний сезон.

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