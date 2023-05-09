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Анчелотті: Реал має варіанти, щоб зіграти конкурентний матч з Манчестер Сіті

Карло Анчелотті прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті
Сьогодні 09:25 291 0
Анчелотті: Реал має варіанти, щоб зіграти конкурентний матч з Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - sport.ua.

Реал спробує використати перевагу домашнього поля у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"План – зіграти повноцінну гру, показати найкраще, що у нас є на фізичному, технічному та мотиваційному рівні, беручи до уваги, що вирішальною грою буде матч-відповідь.

Манчестер Сіті зараз – краща версія команди порівняно з минулим роком. Вони мали дуже небезпечного нападника, яким був Габріель Жесус, але в Голанда інші характеристики. Сіті не змінили свій стиль, можливо, вони грають трохи прямолінійніше і використовують перевагу довгої передачі, тому що в них інший нападник. Але за ним стоїть Де Брейне, і в багатьох іграх вони використовували цю тактику, коли довга передача відігравала ключову роль. Сіті дуже добре організований ззаду і добре поводиться з м'ячем.

Важливо: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Голанд – дуже небезпечний гравець, він демонструє вражаючі якості, особливо коли справа доходить до забитих голів. Він небезпечний, але говорити лише про нього – значить не говорити про повноцінну команду, яка грає у дуже хороший футбол, дуже добре захищається, атакує та має ідеї. Ми пропонуємо не гру, щоб зупинити Голанда, а цілу команду, яку неможливо зупинити. У нас є варіанти, щоб зіграти рівний та конкурентний матч.

Уболівальники змінили свою думку, бо минулого року клуб прибув після трьох років без перемог, а тепер ми тут, вигравши Лігу чемпіонів минулого року. Змінюється лише це, уболівальники завжди раді, що це змагання можна виграти", - відзначив Анчелотті.

Початок матчу о 22:00 за Києвом.

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