Гвардіола: Приїхали до Мадриду не для помсти

Манчестер Сіті готовий до першого півфіналу Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Ми приїхали у Мадрид у бадьорому настрої. Зараз ми дуже добре граємо. Ми тут не для помсти, це ще одна можливість. Одного разу ми переможемо Реал. Цього сезону ми хочемо виграти ЛЧ, минулого нам завадив Реал. Ми були готові й минулого року. У команд однакові тренери, однакові гравці, але абсолютно різна гра", - сказав Гвардіола.