Гвардіола: Приїхали до Мадриду не для помсти

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті готовий до першого півфіналу Ліги чемпіонів з Реалом.
Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.
"Ми приїхали у Мадрид у бадьорому настрої. Зараз ми дуже добре граємо. Ми тут не для помсти, це ще одна можливість. Одного разу ми переможемо Реал. Цього сезону ми хочемо виграти ЛЧ, минулого нам завадив Реал. Ми були готові й минулого року. У команд однакові тренери, однакові гравці, але абсолютно різна гра", - сказав Гвардіола.
[🎙️] Pep Guardiola: "It [the second-leg last season] was tough obviously but at the end we make an exceptional game in Manchester. Really good here not exceptional but it was not enough. We congratulate them and accept it."— City Zone (@City_Zone_) May 8, 2023
[@JackFlintham]
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