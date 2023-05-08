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Рома має намір підсилитися вільними агентами в літнє трансферне вікно

Римляни хочуть підсилитися безкоштовними гравцями
Сьогодні 21:00 128 0
Рома має намір підсилитися вільними агентами в літнє трансферне вікно
#Рома

Джерело - Football Italia.

Рома працює над підписанням низки вільних агентів у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Italia.

Римляни розглядають варіант з підписанням захисника Айнтрахта Евана Ндіка. 23-річному гравцю уже зробили пропозицію, але той не поспішає приймати рішення у зв'язку з чутками про інтерес до нього з боку Барселони.

Рома також цікавиться захисником Боруссії М Рамі Бенсебайні, який може стати потенційною заміною Леонардо Спінаццолі.

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