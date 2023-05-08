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Довбик - у топ-10 найкращих бомбардирів УПЛ за кількістю голів за сезон

Сьогодні 20:57 172 0
Довбик - у топ-10 найкращих бомбардирів УПЛ за кількістю голів за сезон
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - УПЛ.

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик відзначився забитим голом у матчі проти Чорноморця (2:1) у рамках 25-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба Прем'єр-ліги.

На 82-й хвилині у грі Довбик встановив остаточний рахунок після передачі Пеглоу. Цей м'яч став для нападника 21-м у нинішньому сезоні.

Завдяки цьому Довбик увійшов у топ-10 гравців в історії УПЛ з найбільшою кількістю забитих м'ячів за один сезон. Форвард дніпрян посідає 6-те місце.

Топ-10 гравців в історії УПЛ за кількістю голів в одному сезоні:

1. Генріх Мхітарян - 25 (29)
2. Алекс Тейшейра - 22 (15)
3-4. Сергій Ребров - 22 (29)
3-4. Максим Шацьких - 22 (29)
5. Андрій Воробей - 21 (24)
6. Артем Довбик - 21 (25)
7. Олег Матвєєв - 21 (25)
8. Олексій Бєлік - 21 (28)
9. Факундо Феррейра - 21 (30)
10. Арсен Аваков - 21 (33)

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