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Рух - Інгулець 3:0: огляд матчу УПЛ

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Рух - Інгулець 3:0: огляд матчу УПЛ
#Інгулець, #Матерухін, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух святкував перемогу над Інгульцем.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 8 травня

Рух - Інгулець 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 14 Соломон, 2:0 - 47 Климчук, 3:0 - 90+5 Климчук

Склади команд:

Рух: Паньків, Роман, Дідик, Слюбик, Лях, Притула, Підгурський, Таллес (Карабін 55), Альваренга (Квасниця 84), Климчук, Соломон-Отабор (Рунич 79).

Запасні: Ледвій, Герета, Джеферсон, Михальчук, Веремієнко, Кітела, Мисик, Столярчук, Квасниця.

Інгулець: Білик, Нагієв (Марусич 56), Поспєлов, Ковальов, Смоляков, Клименко (Коробенко 70), Кухарук, Запорожець, Одарюк (Сидоренко 46), Резепов (Сітало 46), Козиренко (Мельничук 46).

Запасні: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Кучеренко, Осипенко, Козак, Блізніченко.

Попередження: Ковальов 83, Климчук 84, Рунич 87, Підгурський 90+3

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