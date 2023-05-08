Рух розгромив Інгулець у 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух святкував перемогу над Інгульцем.
Матч завершився з рахунком 3:0. Юрій Климчук оформив дубль.
Рух - Інгулець 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 14 Соломон, 2:0 - 47 Климчук, 3:0 - 90+5 Климчук
Склади команд:
Рух: Паньків, Роман, Дідик, Слюбик, Лях, Притула, Підгурський, Таллес (Карабін 55), Альваренга (Квасниця 84), Климчук, Соломон-Отабор (Рунич 79).
Запасні: Ледвій, Герета, Джеферсон, Михальчук, Веремієнко, Кітела, Мисик, Столярчук, Квасниця.
Інгулець: Білик, Нагієв (Марусич 56), Поспєлов, Ковальов, Смоляков, Клименко (Коробенко 70), Кухарук, Запорожець, Одарюк (Сидоренко 46), Резепов (Сітало 46), Козиренко (Мельничук 46).
Запасні: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Кучеренко, Осипенко, Козак, Блізніченко.
Попередження: Ковальов 83, Климчук 84, Рунич 87, Підгурський 90+3
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