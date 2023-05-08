Легендарний президент Ліона покинув клуб

74-річний функціонер пішов у відставку майже після 36 років, проведених на чолі команди.

Жан-Мішель Олас залишив посаду президента Ліона, яку обіймав 36 років.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Новим президентом та генеральним директором клубу став американський бізнесмен Джон Текстор. Наприкінці минулого року його компанія Eagle Football Holdings викупила 77,49% акцій Ліона.

Жан-Мішель Ола очолив "ткачів" у 1982 році. Він підняв команду із другого дивізіону Франції в Лігу 1, а потім зробив Ліон одним із найбільших європейських клубів. В епоху Ола "ткачі" сім разів поспіль завойовували титул чемпіона Франції, двічі Кубок Франції та сім разів Суперкубок. Загалом під керівництвом француза Ліона здобув 19 трофеїв.

Раніше Ліон здобув вольову перемогу в межах 34-го туру французької Ліги 1.

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