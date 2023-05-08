Металіст з грудня виплатив лише одну зарплату - журналіст

У Металіста скрутне фінансове становище.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"У Металісті фінансових зрушень поки не сталось. Починаючи від грудня, команді лише раз надходили виплати. Було це тиждень тому перед Динамо.

Тоді в середньому на руки всі отримали по 50 тисяч гривень. Це еквівалент офіційним (!) зарплатам за 5 місяців. Здебільшого, в контрактах гравців прописана цифра 10 тисяч грн, решта доплат вказана в додатках до цих контрактів.

Тому, якщо говорити мовою офіційних документів, то де-юре заборгованості як такої у Металісті немає. А от де-факто... Ясно одне – платіж солідарності, нещодавно отриманий від УЄФА в розмірі 18 млн грн, на зарплатний фонд не пустили. Він або пішов за призначенням, тобто на розвиток клубної академії, Або розчинився", – написав Бурбас.